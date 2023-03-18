В горсовете Запорожья показали последствия обстрела города. Фото

Он рассказал, что взрывной волной в девяти домах выбило 240 окон и семь дверей.

"Этой ночью российские недолюди ударили по одному из лучших и уютных жилых комплексов города, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми. Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса прекрасный ресторан", – написал Куртев.

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Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

Приблизительная площадь поврежденного остекления – 650 м². В четырех домах частично повреждены кровли, указал секретарь горсовета.

В горсовете добавили, что с утра на месте прилета работают все соответствующие службы, вывозится строительный мусор, работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором (где люди могут согреться и получить помощь. В ближайшее время на месте начнут работать психологи.

Про обстрел Запорожья ночью 18 марта ранее сообщала Запорожская областная администрация. По данным ОВА, оккупанты использовали ракеты С-300. Куртев уточнял, что люди в результате этого обстрела не пострадали.