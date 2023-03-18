В горсовете Запорожья показали последствия обстрела города. Фото

Он рассказал, что взрывной волной в девяти домах выбило 240 окон и семь дверей.
"Этой ночью российские недолюди ударили по одному из лучших и уютных жилых комплексов города, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми. Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса прекрасный ресторан", – написал Куртев.
Приблизительная площадь поврежденного остекления – 650 м². В четырех домах частично повреждены кровли, указал секретарь горсовета.
В горсовете добавили, что с утра на месте прилета работают все соответствующие службы, вывозится строительный мусор, работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором (где люди могут согреться и получить помощь. В ближайшее время на месте начнут работать психологи.
Про обстрел Запорожья ночью 18 марта ранее сообщала Запорожская областная администрация. По данным ОВА, оккупанты использовали ракеты С-300. Куртев уточнял, что люди в результате этого обстрела не пострадали.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов.