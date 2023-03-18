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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В горсовете Запорожья показали последствия обстрела города. Фото

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В Запорожье после ночного обстрела 18 марта серьезно разрушено здание ресторана
В Запорожье после ночного обстрела 18 марта серьезно разрушено здание ресторана
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

В Запорожье продолжается ликвидация последствий ночного ракетного удара российских оккупантов 18 марта. Фото с места прилета обнародовал в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он рассказал, что взрывной волной в девяти домах выбило 240 окон и семь дверей.

"Этой ночью российские недолюди ударили по одному из лучших и уютных жилых комплексов города, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми. Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса прекрасный ресторан", – написал Куртев.

Приблизительная площадь поврежденного остекления – 650 м². В четырех домах частично повреждены кровли, указал секретарь горсовета.

В горсовете добавили, что с утра на месте прилета работают все соответствующие службы, вывозится строительный мусор, работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором (где люди могут согреться и получить помощь. В ближайшее время на месте начнут работать психологи.

Про обстрел Запорожья ночью 18 марта ранее сообщала Запорожская областная администрация. По данным ОВА, оккупанты использовали ракеты С-300. Куртев уточнял, что люди в результате этого обстрела не пострадали.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, горсовет, помощь, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, удары, ракета, разрушения, российские оккупанты, Анатолий Куртев
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