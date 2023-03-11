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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пострадавшие от ракетных обстрелов Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь пострадавшим от ракетного обстрела жилого дома в Запорожье, который произошел ночью 2 марта. Выдача продуктовых наборов прошла в "Зеленом центре "Метинвест Запорожье", сообщили 11 марта в пресс-службе Фонда.

"Обратившиеся за помощью с ужасом вспоминают момент взрыва и признаются, что эта поддержка очень ценна для них. "Действительно, для нас сейчас это очень важно, благодарим Фонд Рината Ахметова за оказанную помощь", – поделилась жительница одного из домов, пострадавшего в результате вражеского обстрела. Кроме того, Фонд вышел на связь с теми, кто получил ранения разной степени тяжести в тот трагический день", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова предоставит им бесплатную помощь в лечении, реабилитации и психологической поддержке.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

В ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300.

Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей. 

Поисковые работы на месте ракетного удара были закончены вечером 5 марта, погибли 13 человек, среди них маленький ребенок. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку, сообщали в службе.

Теги: Запорожье, продукты, помощь, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, пострадавшие, ранение, психолог
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