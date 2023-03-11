Пострадавшие от ракетных обстрелов Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

"Обратившиеся за помощью с ужасом вспоминают момент взрыва и признаются, что эта поддержка очень ценна для них. "Действительно, для нас сейчас это очень важно, благодарим Фонд Рината Ахметова за оказанную помощь", – поделилась жительница одного из домов, пострадавшего в результате вражеского обстрела. Кроме того, Фонд вышел на связь с теми, кто получил ранения разной степени тяжести в тот трагический день", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова предоставит им бесплатную помощь в лечении, реабилитации и психологической поддержке.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.