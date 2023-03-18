В Запорожской области оккупанты устроили в школе полевой госпиталь – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койко-мест", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что "таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава из числа санитарных потерь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений, оккупировав в том числе часть Запорожской области.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Весной 2023 года наиболее активные боевые действия идут в Донецкой области.
По состоянию на 18 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 164 200 человек личного состава.