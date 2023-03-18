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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты устроили в школе полевой госпиталь – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются поскорее вернуть в бой своих раненых
В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются поскорее вернуть в бой своих раненых
Фото: ЕРА

Российские оккупанты используют школы на захваченной ими территории Запорожской области для лечения своего личного состава. Об этом проинформировал 18 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койко-мест", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава из числа санитарных потерь".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02swMrRZrZpo6wCumSK4Xn95EXee1tfC2MD4BHgvuS8XULbN9NX7VnVAfjyEEasKsnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений, оккупировав в том числе часть Запорожской области.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Весной 2023 года наиболее активные боевые действия идут в Донецкой области.

По состоянию на 18 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 164 200 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Запорожская область, лечение, госпиталь, война России против Украины, школы, потери армии России, российские оккупанты
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