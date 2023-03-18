В Запорожской области оккупанты устроили в школе полевой госпиталь – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются поскорее вернуть в бой своих раненых Фото: ЕРА

"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койко-мест", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава из числа санитарных потерь".

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