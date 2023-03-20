"Уже вот голову пацан прострелил сам себе". Оккупант рассказал о психологическом состоянии сослуживцев – перехват ГУР

"Кто стреляется... Уже вот голову пацан прострелил сам себе. Да, пришел с наряда, нах...й, автомат взял, нах...й, голову разх...ярил, и все", – рассказал российский захватчик, воюющий в Украине.

Командир подразделения оккупантов, по словам россиянина, "оформил" самоубийство подчиненного как гибель в бою, чтобы семье захватчика государство-агрессор заплатило обещанные 5 млн руб. (около 2,37 млн грн). Военный похвалил своего командира, заметив, что тот – "справедливый мужик", потому что за самострел семья погибшего от российских властей ничего не получила бы.

"Видишь, даже о семье не подумал… Ну потому что все за...бало", – добавил оккупант, описывая настроения среди российских военных на передовой.