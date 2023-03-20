"Уже вот голову пацан прострелил сам себе". Оккупант рассказал о психологическом состоянии сослуживцев – перехват ГУР

"Кто стреляется... Уже вот голову пацан прострелил сам себе. Да, пришел с наряда, нах...й, автомат взял, нах...й, голову разх...ярил, и все", – рассказал российский захватчик, воюющий в Украине.
Командир подразделения оккупантов, по словам россиянина, "оформил" самоубийство подчиненного как гибель в бою, чтобы семье захватчика государство-агрессор заплатило обещанные 5 млн руб. (около 2,37 млн грн). Военный похвалил своего командира, заметив, что тот – "справедливый мужик", потому что за самострел семья погибшего от российских властей ничего не получила бы.
"Видишь, даже о семье не подумал… Ну потому что все за...бало", – добавил оккупант, описывая настроения среди российских военных на передовой.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.
За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять убитыми до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.
Армия РФ только за январь 2023 года потеряла в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 17 марта силы обороны Украины уничтожили около 164 910 российских оккупантов, 3532 танка, 6853 бронемашины и тысячи единиц другой военной техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.