"Решили закидать телами все подряд". ГУР опубликовало новый перехват разговора оккупанта

"Ну, я понял, отношение как к мясу. Сейчас они решили закидать телами все подряд, чуть ли не вагнеровцев сделали", – заявил он.
Оккупант заявил, что у него раньше было слаженное подразделение, но командование перестановками его разрушило.
"Взяли и размолотили... В принципе то, чем они и занимались, размолотить полностью в хлам боевые подразделения", – заявил он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.