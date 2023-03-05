"Решили закидать телами все подряд". ГУР опубликовало новый перехват разговора оккупанта

"Ну, я понял, отношение как к мясу. Сейчас они решили закидать телами все подряд, чуть ли не вагнеровцев сделали", – заявил он.

Оккупант заявил, что у него раньше было слаженное подразделение, но командование перестановками его разрушило.

"Взяли и размолотили... В принципе то, чем они и занимались, размолотить полностью в хлам боевые подразделения", – заявил он.