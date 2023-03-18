Свитан: Как в России происходит набор военнослужащих? Пришло 100 человек, их загоняют на линию огня – 90 погибли. Выжившие 10 – профессионалы, которые могут воевать

"В нормальной армии происходит набор будущих военнослужащих по двум критериям – [...] профпригодность и мотивация. [...] Из 100 человек, допустим, 90 человек отсеивается по профнепригодности, по именно невозможности научить человека летать, стрелять, управлять танком... 90 человек отсеялось – 10 человек осталось. То есть примерно 10%. Теперь что происходит у россиян: 100 человек пришло – их все 100 загоняют на линию огня. Выживают 10, а 90 гибнут. Вот те 90, которых отбросили – и они бы просто не попали, а 10, которые профпригодны, – они учатся воевать. Погибло 90 – 10 осталось", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "эти 10 – это те уже, можно сказать, профессионалы, которые, во-первых, могут генетически это делать, а во-вторых, уже учатся на поле боя".

"Тем более, когда есть еще и учителя. Особенно когда еще и противник – учитель. Это очень важно: когда противник учит. То есть мы также являемся их учителями. Они, обтачиваясь о нас, учатся, иногда перенимают наши методы. [...] Если посмотреть сверху, сбоку, то вот так они учатся: за счет минусования этих 90 человек из каждой сотни и за счет пакетирования отправки обратно. Но тем не менее тот, кто остается, – тот уже становится реальным профессионалом", – объяснил Свитан.

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