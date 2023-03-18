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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: Как в России происходит набор военнослужащих? Пришло 100 человек, их загоняют на линию огня – 90 погибли. Выжившие 10 – профессионалы, которые могут воевать

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Мобилизацию в РФ на войну против Украины объявляли в сентябре 2022 года
Мобилизацию в РФ на войну против Украины объявляли в сентябре 2022 года
Фото: ЕРА

90% военнослужащих, которых Россия набирает для войны против Украины, гибнут, потому что профнепригодны к этому. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"В нормальной армии происходит набор будущих военнослужащих по двум критериям – [...] профпригодность и мотивация. [...] Из 100 человек, допустим, 90 человек отсеивается по профнепригодности, по именно невозможности научить человека летать, стрелять, управлять танком... 90 человек отсеялось – 10 человек осталось. То есть примерно 10%. Теперь что происходит у россиян: 100 человек пришло – их все 100 загоняют на линию огня. Выживают 10, а 90 гибнут. Вот те 90, которых отбросили – и они бы просто не попали, а 10, которые профпригодны, – они учатся воевать. Погибло 90 – 10 осталось", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "эти 10 – это те уже, можно сказать, профессионалы, которые, во-первых, могут генетически это делать, а во-вторых, уже учатся на поле боя".

"Тем более, когда есть еще и учителя. Особенно когда еще и противник – учитель. Это очень важно: когда противник учит. То есть мы также являемся их учителями. Они, обтачиваясь о нас, учатся, иногда перенимают наши методы. [...] Если посмотреть сверху, сбоку, то вот так они учатся: за счет минусования этих 90 человек из каждой сотни и за счет пакетирования отправки обратно. Но тем не менее тот, кто остается, – тот уже становится реальным профессионалом", – объяснил Свитан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

21 сентября в РФ объявили "частичную" мобилизацию для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ее завершении.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

По данным СМИ, мобилизованных на самом деле более 500 тыс. Россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ.

По состоянию на 18 марта с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 164 200 российских оккупантов. 880 захватчиков было ликвидировано за последние сутки, сообщали в Генштабе ВСУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, мобилизация, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, потери армии России, российские оккупанты, Роман Свитан
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