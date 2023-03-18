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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: 10 месяцев назад, когда Донецк был пустой, туда надо было заходить украинской армии. Сейчас он уже набит российскими войсками

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По мнению Свитана, в прошлом году силам обороны Украины надо было попытаться войти в Донецк, когда противник был сконцентрирован на других направлениях
По мнению Свитана, в прошлом году силам обороны Украины надо было попытаться войти в Донецк, когда противник был сконцентрирован на других направлениях
Фото: EPA

Силам обороны Украины нужно было заходить в оккупированный с 2014 года Россией Донецк в начале полномасштабного вторжения российских войск в 2022 году. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Мне говорят некоторые наши военачальники, что они нанесли бы сейчас удар по Донецку. То есть вошли бы в Донецк. Мы же там стоим рядом. Что вы об этом думаете?" – спросил Гордон.

Свитан сказал, что сейчас уже поздно действовать по этому плану. 

"Ну, если посмотрите мои высказывания, допустим, 10 месяцев назад... Тогда, 10 месяцев назад, когда был пустой Донецк, реально пустой – там не было никого, – вот тогда надо было заходить в него", – сказал Свитан. 

Он подчеркнул, что тогда в Донецке реально было немного сил противника, "они были завязаны совсем на других направлениях", и украинской армии надо было попытаться взять Трудовские высоты – важное возвышение на пути в областной центр. 

"А вот сейчас уже Донецк набит российскими войсками, как сельди в бочке. Заходить в город на данный момент нецелесообразно: это будет то же самое, как сейчас "Вагнер" собирается заходить в Бахмут. Будет та же картина. Любой нападающий на обороняющихся в городской агломерации, во-первых, будет терять в 10 раз больше человек, а во-вторых, сильно ничего не добьется", – объяснил Свитан.

Он призвал обратить внимание на географическое расположение Донецка – "он уже сросся с Макеевкой и Ясиноватой".

"Это агломерация  десятки километров. Под сотню километров. Если в Донецк въезжать со стороны Песок, можно выехать аж в районе Шахтерска – и будут постоянно города идти. Это будет одна здоровая агломерация. Потому это не все так просто. Выполнять такую задачу, когда там есть войска, когда напитали войсками, нет смысла никакого. Просто показать какой-то политический ход... Ну зайдем, допустим, на Петровку, в Петровский район, дойдем до Мариупольской развилки – и все: остановимся, завязнем, загрузнем. Дальше начнутся уже высоты [которые контролирует противник]", – рассказал Свитан.

По его мнению, Донецк можно попытаться окружить, но для этого нужно собрать соответствующую группировку войск. 

"Для такого рода маневра нужно определенное количество сил и средств  штурмовых, готовых подразделений, работа авиации, полное уничтожение ПВО противника на глубину где-то километров 100, считай, до границы с Россией. Это целый спектр мероприятий, который сейчас уже нужно будет выполнить. А вот 10 месяцев назад это можно было сделать намного проще: одной-двумя штурмовыми бригадами зайти в Донецк и дойти до центра", – считает Свитан.

В то же время эксперт спрогнозировал, что силам обороны Украины в этом году удастся вернуть под свой контроль всю захваченную оккупантами территорию и выйти на границы 1991 года. 

"Самый оптимальный вариант – где-то до конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года: освободить Крым, отсечь Донбасс", – сказал Свитан. 

После этого, по его мнению, еще несколько лет может уйти на "дочистку" Крыма и Донбасса. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, включая областные центры. 

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, сконцентрировали усилия на захвате всей территории Луганской и Донецкой областей. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Донецка, Луганска и Крыма.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецк, армия, Макеевка, Шахтерск, Ясиноватая, Пески, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Роман Свитан
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