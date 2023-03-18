Свитан: В донецкой "Изоляции" мне раздробили большие пальцы на ногах, чтобы не убежал, иголки под ногти засовывали, паяльник по всему телу... Я там раз умер – доставали с того света

Свитан тогда был военным советником тогдашнего председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты. По словам Свитана, он руководил военным штабом.

"Все силовики тогда у меня были в подчинении. Ну, не все, а те, которые входили в оперативный штаб. Кстати, большинство сейчас... Даже командующий Нацгвардией как раз из этого штаба. Я управлял процессом. Потом, после захода россиян в Донецк, остался управлять партизанским движением, но сдали местные эсбэушники", – рассказал он.

Свитан сказал, что был одним из первых заключенных донецкой тюрьмы "Изоляция", где боевики организовали систему пыток.

"Ну, пытки стандартные: прикладами сразу перебили большие пальцы на ногах, чтобы не убежал. Кстати, стандартный подход: прикладами раздрабливают большие пальцы на ногах. Уже ничего не сделаешь. Никуда не убежишь. Один на 17 частей разбит... Ну а дальше – стандартные пытки: резали, зашивали, резали, зашивали..." – рассказал полковник запаса.

По словам Свитана, у боевиков "ДНР" был свой "доктор Менгеле", как у нацистов, – в пытках участвовал врач Юрий Евич.

"Он держал меня в сознании, зашивал... Когда кровь полностью уходила, я там раз умер, – доставал меня с того света. Ну, я должен был что-то им рассказать интересное на камеру... Распанахали всю ногу, порезали. Кстати, все эти пытки, которые там были, он описал в книге. Вот если набрать в Google "Юрий Евич, полковник Свитан", то Google выдает как раз ссылки на его описания... Он описал, как меня держал в сознании, как проверял зрачки. У меня смерть была клиническая. Откачивали. Ну [из других пыток] стандарт: иголки под ногти [засовывали], паяльник по всему телу... Разогревали зубы. Вот это, кстати, больновато чуть-чуть. Глаза выдавливали..." – вспомнил Свитан.

Кроме того, по словам военного эксперта, боевики выводили его на расстрел. Причем, рассказал Свитан, когда боевики пришли в масках, он понял, что его не убьют – "в масках, когда не видишь, не расстреливают, сразу видно, что чистая имитация". Но затем в "Изоляцию" приехал так называемый "премьер-министр ДНР" гражданин России Александр Бородай (сейчас – депутат Госдумы РФ от "Единой России") и проводил с ним допрос.

"Они хотели меня в Москву отправить... И вот приехал Бородай, допрашивал. Последний допрос был Бородаем. Причем я понял, что собака точно расстреляет, потому что был без маски... Все остальные в масках, с меня сняли, а он был без маски. И допрос. В конце концов вердикт: "В Москву брать не будем. Там нечего везти – мясо порубленное. А если Тарута $1 млн не даст – расстреляйте его нахер", – вспомнил Свитан.

По словам полковника запаса, его уже везли на кладбище, но по дороге "по заказу" одного из тогдашних главарей боевиков "ДНР" Игоря Безлера (Беса) их машину перехватили боевики батальона "Восток". Некоторое время Свитан находился на базе "Востока", затем его забрал начальник группы захвата Безлера с позывным Север.

"И он меня из Донецка отвез в Горловку. А уже в Горловке, когда набрали 15 человек на обмен... Шел мощный обмен: 1 на 15. И вот я там был литерным, крайним, которого обменяли. Но потом у меня сепсис начался, температура под сорокет – и Бес отдал: "Все равно сдохнет. Забирайте его". Но ребята [там] такие... Они упоротые, садисты. Видно, что садюги. Причем такие, стандартные, закостенелые", – сказал Свитан.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube