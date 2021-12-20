"Нужно давление на Россию". Экс-заключенный "Изоляции" Асеев хочет добиться санкций против виновных в пытках

Асеев убежден, чтобы Россия вынуждена была закрыть "Изоляцию", эта тюрьма должна стать проблемой для РФ на международном уровне Фото: EPA

Асеев сказал, что Европе и США предоставляют данные о преступниках "Изоляции". Он добавил, что эти люди могут быть где угодно, ведь экс-комендант тюрьмы Денис Куликовский по прозвищу Палыч "после всех своих зверств оказался в Украине, свободно жил в Киеве целых два года".

"Есть и политический момент: если санкции будут наложены, это автоматически даст сигнал России о том, что в США знают о существовании "Изоляции", и возражать уже будет сложнее", – рассказал журналист.

По его мнению, чтобы Россия вынуждена была закрыть "Изоляцию", эта тюрьма должна стать проблемой для РФ на международном уровне.

"Во избежание разглашений, подобных моим и другим пострадавших заключенных, вполне возможно, что это место закроют по-тихому, переведут людей в официальные тюрьмы. Для этого нужно давление на Россию через Госдепартамент и Конгресс США, парламенты европейских стран", – добавил Асеев.