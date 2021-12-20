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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужно давление на Россию". Экс-заключенный "Изоляции" Асеев хочет добиться санкций против виновных в пытках

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Асеев убежден, чтобы Россия вынуждена была закрыть "Изоляцию", эта тюрьма должна стать проблемой для РФ на международном уровне
Асеев убежден, чтобы Россия вынуждена была закрыть "Изоляцию", эта тюрьма должна стать проблемой для РФ на международном уровне
Фото: EPA

Экс-заключенный тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке журналист Станислав Асеев планирует добиться, чтобы Европа и США наложили санкции на лиц, причастных к пыткам и издевательствам над пленными. Об этом сам Асеев заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о целях своих поездок в Европу и США.

Асеев сказал, что Европе и США предоставляют данные о преступниках "Изоляции". Он добавил, что эти люди могут быть где угодно, ведь экс-комендант тюрьмы Денис Куликовский по прозвищу Палыч "после всех своих зверств оказался в Украине, свободно жил в Киеве целых два года".

"Есть и политический момент: если санкции будут наложены, это автоматически даст сигнал России о том, что в США знают о существовании "Изоляции", и возражать уже будет сложнее", – рассказал журналист.

По его мнению, чтобы Россия вынуждена была закрыть "Изоляцию", эта тюрьма должна стать проблемой для РФ на международном уровне.

"Во избежание разглашений, подобных моим и другим пострадавших заключенных, вполне возможно, что это место закроют по-тихому, переведут людей в официальные тюрьмы. Для этого нужно давление на Россию через Госдепартамент и Конгресс США, парламенты европейских стран", – добавил Асеев.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы был профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре в отношении восьми подозреваемых материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных "Изоляции", выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ РФ.

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что расследователи его организации нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с "Тижнем” и "Радіо Свобода" после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в "шпионаже" и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года. Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: США, Донецк, Украина, санкции, тюрьма, Госдепартамент США, Конгресс США, заключенные, сепаратисты, боевики, Изоляция, пленные, журналисты, Европа, война в Украине, война на Донбассе, Станислав Асеев
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