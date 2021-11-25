Асеев: Половина заключенных "Изоляции" – это их собственные боевики, много высокопоставленных

"Половина заключенных – это их собственные боевики. Много высокопоставленных. И тех, кто представляет угрозу для действующего режима. Это активные участники событий 2014–2015 годов, имеющие еще какой-то авторитет. Или тоже те, кто не поделился бизнес потоками. Всех их обвиняют в госизмене. Другая половина – это гражданские. Тоже представители бизнеса, которые не захотели его отдавать. Много перевозчиков", – сказал Асеев.

Он считает, что мировое сообщество может добиться от России закрытия "Изоляции".

"Там же находится военная база. Там держат танки, БТРы, боекомплект. Она, конечно, останется, но должно быть закрытие этого концентрационного лагеря. Относительно наказания я не наивный человек. Понимаю, что требовать этого от Российской Федерации или даже мирового сообщества не стоит. Потому что Российская Федерация никогда этих людей не отдаст. Это должна быть частная работа наших спецслужб, их наказание. Но заставить РФ из-за огласки закрыть "Изоляцию" – это вполне реально. Надо просто доказать западному миру, что это место существует. Ведь, к сожалению, до сих пор на самом высоком политическом уровне о ней знают единицы", – отметил Асеев.