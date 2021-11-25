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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Асеев: Половина заключенных "Изоляции" – это их собственные боевики, много высокопоставленных

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Заставить РФ из-за огласки закрыть "Изоляцию" это вполне реально
Заставить РФ из-за огласки закрыть "Изоляцию" – это вполне реально
Фото: Станислав Асеев / Facebook

Половина заключенных в незаконной тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке – пророссийские боевики. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил журналист, писатель, бывший заключенный боевиков "ДНР" Станислав Асеев.

"Половина заключенных – это их собственные боевики. Много высокопоставленных. И тех, кто представляет угрозу для действующего режима. Это активные участники событий 2014–2015 годов, имеющие еще какой-то авторитет. Или тоже те, кто не поделился бизнес потоками. Всех их обвиняют в госизмене. Другая половина – это гражданские. Тоже представители бизнеса, которые не захотели его отдавать. Много перевозчиков", – сказал Асеев.

Он считает, что мировое сообщество может добиться от России закрытия "Изоляции".

"Там же находится военная база. Там держат танки, БТРы, боекомплект. Она, конечно, останется, но должно быть закрытие этого концентрационного лагеря. Относительно наказания я не наивный человек. Понимаю, что требовать этого от Российской Федерации или даже мирового сообщества не стоит. Потому что Российская Федерация никогда этих людей не отдаст. Это должна быть частная работа наших спецслужб, их наказание. Но заставить РФ из-за огласки закрыть "Изоляцию" – это вполне реально. Надо просто доказать западному миру, что это место существует. Ведь, к сожалению, до сих пор на самом высоком политическом уровне о ней знают единицы", – отметил Асеев.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных "Изоляции", выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat сообщал, что расследователи его организации нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Теги: Россия, Донецк, Украина, заключенные, боевики, Изоляция, война на Донбассе, Станислав Асеев
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