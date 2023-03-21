Оккупанты продолжают атаковать Бахмут, теряют наступательный потенциал и живую силу – Генштаб ВСУ

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц Фото: ЕРА

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки сломить оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское".

"На бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако теряет наступательный потенциал. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка и в северной части Бахмута", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.

На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия, подчеркнули в командовании ВСУ.

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