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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают атаковать Бахмут, теряют наступательный потенциал и живую силу – Генштаб ВСУ

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Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Фото: ЕРА

Наиболее ожесточенные бои с российскими оккупантами идут в районе Авдеевки и Бахмута Донецкой области. Об этом проинформировал 21 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки сломить оборону ВСУ, "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское".

"На бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако теряет наступательный потенциал. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка и в северной части Бахмута", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.

На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия, подчеркнули в командовании ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02wJX9Eg8EBP4gsVw3ppAccTpaGRt8rp3z3jmkTG8cWtwfDgaBaTAbypnSLEM5PvpMl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц, в районе Авдеевки ситуация осложнилась относительно недавно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, наступление, война России против Украины, Новобахмутовка, Бахмут, войска
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