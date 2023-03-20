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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в захваченной части Херсонской области угрожают жителям арестом за отсутствие российского паспорта – Генштаб ВСУ

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Оккупанты на блокпостах угрожают арестом за отсутствие российского паспорта, сообщает Генштаб
Оккупанты на блокпостах угрожают арестом за отсутствие российского паспорта, сообщает Генштаб
Фото: depositphotos.com

Россияне на временно оккупированной территории Херсонской области продолжают принудительную паспортизацию местных жителей. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 марта.

В Генштабе отметили, что оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта.

"В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов", – говорится в сообщении.

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В Генштабе сообщали также, что в оккупированных районах Запорожской области россияне активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта, и тех, у кого он отсутствует, задерживают и проверяют дополнительно

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, угрозы, война России против Украины
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