Оккупанты в захваченной части Херсонской области угрожают жителям арестом за отсутствие российского паспорта – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта.
"В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов", – говорится в сообщении.
В Генштабе сообщали также, что в оккупированных районах Запорожской области россияне активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта, и тех, у кого он отсутствует, задерживают и проверяют дополнительно.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.