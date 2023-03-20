Оккупанты в захваченной части Херсонской области угрожают жителям арестом за отсутствие российского паспорта – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта.

"В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщали также, что в оккупированных районах Запорожской области россияне активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта, и тех, у кого он отсутствует, задерживают и проверяют дополнительно.