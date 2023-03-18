ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Рубежном оккупанты заставляют местных жителей получать российское гражданство – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские паспорта украинцам выдают по упрощенной схеме
Российские паспорта украинцам выдают по упрощенной схеме
Фото: ЕРА (архив)

На оккупированной части Луганской области местных жителей трудоустраивают только при наличии российского паспорта. Об этом проинформировал 18 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Рубежном Луганской области местная оккупационная так называемая власть заставляет население получать гражданство Российской Федерации. Украинские паспорта у людей пока что не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина РФ", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02swMrRZrZpo6wCumSK4Xn95EXee1tfC2MD4BHgvuS8XULbN9NX7VnVAfjyEEasKsnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Луганской области Россия оккупировала в 2014 году, еще часть – после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая 2023 года упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Луганская область, война, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, гражданство, трудоустройство, Рубежное, вторжение, украинцы, война России против Украины, документы, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (49068)
2
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (36545)
3
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (35784)
4
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (25767)
5
Мишина показала, как принимает душ (24924)
6
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24596)
7
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (22431)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (20156)
 
 
 
 