В Рубежном оккупанты заставляют местных жителей получать российское гражданство – Генштаб ВСУ

"В Рубежном Луганской области местная оккупационная так называемая власть заставляет население получать гражданство Российской Федерации. Украинские паспорта у людей пока что не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина РФ", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Луганской области Россия оккупировала в 2014 году, еще часть – после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая 2023 года упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.