СБУ подтвердила, что у жены и родственников экс-разведчика Семочко есть паспорта РФ

Расследование о российских паспортах семьи Семочко было опубликовано в 2018 году Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

В частности, в ответе СБУ указано, что Татьяна Лысенко (жена Семочко), Анастасия Котон (ее дочь от первого брака), Владимир Котон (муж Анастасии) и Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака) имеют гражданство России.

В ответе также указаны серия и номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.

Bihus.Info отмечает, в указанные в документе номера паспортов и ИНН жены и зятя Семочко – это те самые документы, о которых шла речь в журналистском расследовании пять лет назад.

Что касается падчерицы, то в документе СБУ указан уже актуальный паспорт, выданный после замужества и смены фамилии (поэтому ранее опубликованный журналистами старый паспорт на девичью фамилию сейчас значится в российских базах как "недействительный, заменен на новый"). Относительно пасынка – это новая информация, которая ранее не обнародовалась.