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СБУ подтвердила, что у жены и родственников экс-разведчика Семочко есть паспорта РФ

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Расследование о российских паспортах семьи Семочко было опубликовано в 2018 году
Расследование о российских паспортах семьи Семочко было опубликовано в 2018 году
Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

Служба безопасности Украины подтвердила наличие гражданства РФ, действующих российских паспортов и российских налоговых номеров у жены и родственников бывшего замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом Bihus.Info стало известно 16 марта из ответа СБУ на депутатское обращение.

В частности, в ответе СБУ указано, что Татьяна Лысенко (жена Семочко), Анастасия Котон (ее дочь от первого брака), Владимир Котон (муж Анастасии) и Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака) имеют гражданство России.

В ответе также указаны серия и номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.

Bihus.Info отмечает, в указанные в документе номера паспортов и ИНН жены и зятя Семочко – это те самые документы, о которых шла речь в журналистском расследовании пять лет назад.

Что касается падчерицы, то в документе СБУ указан уже актуальный паспорт, выданный после замужества и смены фамилии (поэтому ранее опубликованный журналистами старый паспорт на девичью фамилию сейчас значится в российских базах как "недействительный, заменен на новый"). Относительно пасынка – это новая информация, которая ранее не обнародовалась.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Контекст:

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го. Это назначение позже легло в основу подозрения, предъявленного пятому президенту Украины Петру Порошенко Государственным бюро расследований (ГБР).

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование проекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

9 ноября 2018 года Семочко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы "Наші гроші" Денису Бигусу, а также к "24 каналу", который транслировал программу.

В Едином реестре судебных решений 10 декабря 2018 года было опубликовано определение с информацией о том, что в департаменте контрразведки СБУ подтвердили наличие российского гражданства у гражданской супруги Семочко.

26 марта 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил "Українським новинам", что НАБУ закрыло уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Семочко в связи с декриминализацией соответствующей статьи в Уголовном кодексе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, гражданство, журналисты, документы, Сергей Семочко, Служба безопасности Украины
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