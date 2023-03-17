СБУ подтвердила, что у жены и родственников экс-разведчика Семочко есть паспорта РФ

В частности, в ответе СБУ указано, что Татьяна Лысенко (жена Семочко), Анастасия Котон (ее дочь от первого брака), Владимир Котон (муж Анастасии) и Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака) имеют гражданство России.
В ответе также указаны серия и номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.
Bihus.Info отмечает, в указанные в документе номера паспортов и ИНН жены и зятя Семочко – это те самые документы, о которых шла речь в журналистском расследовании пять лет назад.
Что касается падчерицы, то в документе СБУ указан уже актуальный паспорт, выданный после замужества и смены фамилии (поэтому ранее опубликованный журналистами старый паспорт на девичью фамилию сейчас значится в российских базах как "недействительный, заменен на новый"). Относительно пасынка – это новая информация, которая ранее не обнародовалась.
Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го. Это назначение позже легло в основу подозрения, предъявленного пятому президенту Украины Петру Порошенко Государственным бюро расследований (ГБР).
Осенью 2018 года вышло в эфир расследование проекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.
9 ноября 2018 года Семочко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы "Наші гроші" Денису Бигусу, а также к "24 каналу", который транслировал программу.
В Едином реестре судебных решений 10 декабря 2018 года было опубликовано определение с информацией о том, что в департаменте контрразведки СБУ подтвердили наличие российского гражданства у гражданской супруги Семочко.
26 марта 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил "Українським новинам", что НАБУ закрыло уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Семочко в связи с декриминализацией соответствующей статьи в Уголовном кодексе.