Служба внешней разведки Украины намерена оспорить восстановление Семочко на службе

В СВР напомнили, что Семочко был назначен на должность указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко от 31 июля 2018 года.

"На то время в СВРУ была только одна должность первого заместителя, занятая другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, Семочко был назначен без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства", – подчеркнули в СВР.

В службе добавили, что нарушения, допущенные при назначении Семочко и выплате ему зарплаты, сейчас являются предметом уголовного производства, которое ведет ГБР, но Окружной административный суд Киева этого не учел и 11 августа восстановил Семочко в должности.

"Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать", – подытожили в СВР.