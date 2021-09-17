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Служба внешней разведки обжаловала решение о восстановлении Семочко – считает, что его невозможно выполнить

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Суд постановил восстановить Семочко в разведке и выплатить ему около 1 млн грн зарплаты за вынужденный прогул
Суд постановил восстановить Семочко в разведке и выплатить ему около 1 млн грн зарплаты за вынужденный прогул
Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

Служба внешней разведки обжаловала решение суда о восстановлении Сергея Семочко в должности первого заместителя главы СВР, так как считает, что это невозможно выполнить. Об этом говорится в ответе СВР на запрос "РБК-Украина".

Нарушения, допущенные, по мнению службы, при назначении Семочко и выплате ему зарплаты, сейчас являются предметом уголовного производства, которое ведет Госбюро расследований. Но Окружной административный суд Киева 11 августа постановил безотлагательно восстановить Семочко и выплатить ему около 1 млн грн зарплаты за вынужденный прогул.

Служба внешней разведки подала апелляционную жалобу на решение ОАСК.

Разведка обращает внимание, что хотя увольнение Семочко и признано незаконным, вопрос законности его назначения на должность первого замглавы СВР в 2018 году не исследовался.

"Неполное выяснение обстоятельств дела судом является основанием, которое делает невозможным исполнение решения в части восстановления Семочко в должности и выплаты ему денежного обеспечения за время вынужденного прогула установленным судом способом", – сказано в ответе.

Кроме того, СВР сообщает, что должность первого замглавы уже занята. Служба подавала ходатайство в Окружной админсуд Киева с просьбой разъяснить его решение по делу Семочко, но в его удовлетворении было отказано.

Контекст:

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Это назначение позже легло в основу подозрения, предъявленного Порошенко Государственным бюро расследований (ГБР).

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование проекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

9 ноября 2018 года Семочко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы "Наші гроші" Денису Бигусу, а также к "24 каналу", который транслировал программу.

В Едином реестре судебных решений 10 декабря 2018 года было опубликовано определение с информацией о том, что в департаменте контрразведки СБУ подтвердили наличие российского гражданства у гражданской супруги Семочко.

26 марта 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил "Українським новинам", что НАБУ закрыло уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Семочко в связи с декриминализацией соответствующей статьи в Уголовном кодексе.

Теги: зарплата, СВР, увольнение, Служба внешней разведки, Сергей Семочко, Окружной админсуд Киева, суд
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