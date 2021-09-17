Служба внешней разведки обжаловала решение о восстановлении Семочко – считает, что его невозможно выполнить

Суд постановил восстановить Семочко в разведке и выплатить ему около 1 млн грн зарплаты за вынужденный прогул Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

Нарушения, допущенные, по мнению службы, при назначении Семочко и выплате ему зарплаты, сейчас являются предметом уголовного производства, которое ведет Госбюро расследований. Но Окружной административный суд Киева 11 августа постановил безотлагательно восстановить Семочко и выплатить ему около 1 млн грн зарплаты за вынужденный прогул.

Служба внешней разведки подала апелляционную жалобу на решение ОАСК.

Разведка обращает внимание, что хотя увольнение Семочко и признано незаконным, вопрос законности его назначения на должность первого замглавы СВР в 2018 году не исследовался.

"Неполное выяснение обстоятельств дела судом является основанием, которое делает невозможным исполнение решения в части восстановления Семочко в должности и выплаты ему денежного обеспечения за время вынужденного прогула установленным судом способом", – сказано в ответе.

Кроме того, СВР сообщает, что должность первого замглавы уже занята. Служба подавала ходатайство в Окружной админсуд Киева с просьбой разъяснить его решение по делу Семочко, но в его удовлетворении было отказано.