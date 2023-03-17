В Луганской области оккупанты без согласия детей лишают их украинского гражданства – ОВА

"Россияне всеми возможными способами пытаются ускорить процесс отказа от гражданства Украины жителей временно оккупированных территорий. Дошли уже и до детей, чтобы не ждать их совершеннолетия и большего понимания ситуации вокруг", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, согласно недавно принятому оккупантами "закону", заявление на прекращение гражданства за ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, может подать один из родителей, единственный родитель или усыновитель.
"Кроме того, за детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно находящихся в образовательной, медицинской организации, которая предоставляет социальные услуги, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем такого учреждения. То есть ребенка никто не спрашивает", – подчеркнули в ОВА.
Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.