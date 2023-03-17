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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты без согласия детей лишают их украинского гражданства – ОВА

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В МИД Украины заявляли, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая им гражданство России
В МИД Украины заявляли, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая им гражданство России
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики без согласия детей лишают их украинского гражданства. Об этом 17 марта в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Россияне всеми возможными способами пытаются ускорить процесс отказа от гражданства Украины жителей временно оккупированных территорий. Дошли уже и до детей, чтобы не ждать их совершеннолетия и большего понимания ситуации вокруг", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, согласно недавно принятому оккупантами "закону", заявление на прекращение гражданства за ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, может подать один из родителей, единственный родитель или усыновитель.

"Кроме того, за детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно находящихся в образовательной, медицинской организации, которая предоставляет социальные услуги, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем такого учреждения. То есть ребенка никто не спрашивает", – подчеркнули в ОВА.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. 

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, паспорт, гражданство, дети, ВСУ, украинцы, война России против Украины
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