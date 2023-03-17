В Луганской области оккупанты без согласия детей лишают их украинского гражданства – ОВА

В МИД Украины заявляли, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая им гражданство России Фото: depositphotos.com

"Россияне всеми возможными способами пытаются ускорить процесс отказа от гражданства Украины жителей временно оккупированных территорий. Дошли уже и до детей, чтобы не ждать их совершеннолетия и большего понимания ситуации вокруг", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, согласно недавно принятому оккупантами "закону", заявление на прекращение гражданства за ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, может подать один из родителей, единственный родитель или усыновитель.

"Кроме того, за детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно находящихся в образовательной, медицинской организации, которая предоставляет социальные услуги, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем такого учреждения. То есть ребенка никто не спрашивает", – подчеркнули в ОВА.