Оккупанты передают отобранные у украинцев паспорта членам диверсионных групп – Центр национального сопротивления

Об этом сообщил 20 февраля Центр национального сопротивления при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ЦНС, оккупанты ходят по домам местных жителей и требуют получать документы о правах собственности и другие в соответствии с нормами российского законодательства, что возможно только при наличии российского гражданства. При этом украинские документы россияне изымают.

Кроме того, россияне отбирают паспорта у людей, попавших в их незаконные тюрьмы, и не возвращают даже после освобождения.

"Россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", – говорится в сообщении.

О принудительной российской паспортизации на захваченных территориях также неоднократно сообщал Генштаб ВСУ.