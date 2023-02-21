Оккупанты передают отобранные у украинцев паспорта членам диверсионных групп – Центр национального сопротивления

Об этом сообщил 20 февраля Центр национального сопротивления при Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ЦНС, оккупанты ходят по домам местных жителей и требуют получать документы о правах собственности и другие в соответствии с нормами российского законодательства, что возможно только при наличии российского гражданства. При этом украинские документы россияне изымают.
Кроме того, россияне отбирают паспорта у людей, попавших в их незаконные тюрьмы, и не возвращают даже после освобождения.
"Россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", – говорится в сообщении.
О принудительной российской паспортизации на захваченных территориях также неоднократно сообщал Генштаб ВСУ.
Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.