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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты передают отобранные у украинцев паспорта членам диверсионных групп – Центр национального сопротивления

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Оккупанты требуют у жителей захваченных территорий оформлять российские паспорта, а украинские отбирают
Оккупанты требуют у жителей захваченных территорий оформлять российские паспорта, а украинские отбирают
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированных территориях россияне под разными предлогами отбирают у украинцев паспорта, а потом передают эти документы членам своих диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил 20 февраля Центр национального сопротивления при Главном управлении разведки Минобороны Украины. 

По данным ЦНС, оккупанты ходят по домам местных жителей и требуют получать документы о правах собственности и другие в соответствии с нормами российского законодательства, что возможно только при наличии российского гражданства. При этом украинские документы россияне изымают.

Кроме того, россияне отбирают паспорта у людей, попавших в их незаконные тюрьмы, и не возвращают даже после освобождения.

"Россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", – говорится в сообщении.

О принудительной российской паспортизации на захваченных территориях также неоднократно сообщал Генштаб ВСУ. 

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. 

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Теги: оккупация, паспорт, гражданство, диверсанты, война России против Украины, документы
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