Жителям оккупированных территорий ставят особую метку в паспорт РФ – Центр национального сопротивления

Отмечается, что россияне ставят в своих паспортах жителям временно оккупированных территорий (ВОТ) отметку о постоянном проживании владельца, которых нет в регионах РФ.
"Таким образом можем констатировать, что даже наличие паспорта России не лишает жителя ВОТ "особого отношения" со стороны оккупантов, ведь фактически эта отметка указывает на низший ранг владельца паспорта", – говорится в сообщении.
По данным ЦНС, соответствующая метка позволяет быстро идентифицировать владельца документа в самой России, если он туда выезжает.
Центр призывает саботировать получение российских документов.
В ЦНС отметили, что жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области изобрели новые способы игнорировать паспортизацию РФ. В частности, можно встать в электронную очередь и пропустить ее, что автоматически заставит пользователя заново записаться в очередь, и так повторять процедуру. Это облегчает проверку на блокпосту, так как у человека есть сообщение о записи в очередь на паспорт, отмечают в ЦНС.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Под оккупацией остаются наибольшая часть Луганской и Донецкой областей, а также части Запорожской, Херсонской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей.