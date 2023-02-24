Жителям оккупированных территорий ставят особую метку в паспорт РФ – Центр национального сопротивления

Отмечается, что россияне ставят в своих паспортах жителям временно оккупированных территорий (ВОТ) отметку о постоянном проживании владельца, которых нет в регионах РФ.

"Таким образом можем констатировать, что даже наличие паспорта России не лишает жителя ВОТ "особого отношения" со стороны оккупантов, ведь фактически эта отметка указывает на низший ранг владельца паспорта", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, соответствующая метка позволяет быстро идентифицировать владельца документа в самой России, если он туда выезжает.

Центр призывает саботировать получение российских документов.

В ЦНС отметили, что жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области изобрели новые способы игнорировать паспортизацию РФ. В частности, можно встать в электронную очередь и пропустить ее, что автоматически заставит пользователя заново записаться в очередь, и так повторять процедуру. Это облегчает проверку на блокпосту, так как у человека есть сообщение о записи в очередь на паспорт, отмечают в ЦНС.