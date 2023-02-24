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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям оккупированных территорий ставят особую метку в паспорт РФ – Центр национального сопротивления

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Оккупанты помечают документы жителей оккупированных территорий, говорят в ЦНС
Оккупанты помечают документы жителей оккупированных территорий, говорят в ЦНС
Фото: EPA

Жители временно оккупированного юга, которые согласились получать паспорт России, получают специальную отметку в документе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ, 23 февраля.

Отмечается, что россияне ставят в своих паспортах жителям временно оккупированных территорий (ВОТ) отметку о постоянном проживании владельца, которых нет в регионах РФ.

"Таким образом можем констатировать, что даже наличие паспорта России не лишает жителя ВОТ "особого отношения" со стороны оккупантов, ведь фактически эта отметка указывает на низший ранг владельца паспорта", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, соответствующая метка позволяет быстро идентифицировать владельца документа в самой России, если он туда выезжает.

Центр призывает саботировать получение российских документов.

В ЦНС отметили, что жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области изобрели новые способы игнорировать паспортизацию РФ. В частности, можно встать в электронную очередь и пропустить ее, что автоматически заставит пользователя заново записаться в очередь, и так повторять процедуру. Это облегчает проверку на блокпосту, так как у человека есть сообщение о записи в очередь на паспорт, отмечают в ЦНС.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Под оккупацией остаются наибольшая часть Луганской и Донецкой областей, а также части Запорожской, Херсонской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей.

Теги: оккупация, паспорт
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