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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Партизаны помогли ВСУ уничтожить российский склад боеприпасов под Запорожьем – Центр нацсопротивления

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Партизаны в Запорожской области помогли украинской артиллерии скорректировать огонь по складу оккупантов
Партизаны в Запорожской области помогли украинской артиллерии скорректировать огонь по складу оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить склад боеприпасов российских оккупационных войск. Об этом 23 февраля сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по складу боеприпасов россиян возле одного из временно оккупированных населенных пунктов в Запорожской области. Именно информация от местного подполья помогла узнать о развертывании склада и скорректировала удар по врагу", – говорится в сообщении.

В ЦНС не детализируют, о каком именно населенном пункте идет речь. Там добавляют, что информация от украинского подполья помогла уничтожить сотни враждебных целей и продолжает приближать победу Украины.

"Еще раз подчеркиваем, партизанщина – это не только акции прямого действия по подрыву военной техники врага и ликвидации его личного состава. Информация о размещении и перемещении врага, корректировка ударов артиллерии, ненасильственное сопротивление – это то, что может делать каждый и таким образом приближать нашу победу", – подытожили в ЦНС.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, партизаны, Запорожская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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