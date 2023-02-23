Партизаны помогли ВСУ уничтожить российский склад боеприпасов под Запорожьем – Центр нацсопротивления

"Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по складу боеприпасов россиян возле одного из временно оккупированных населенных пунктов в Запорожской области. Именно информация от местного подполья помогла узнать о развертывании склада и скорректировала удар по врагу", – говорится в сообщении.
В ЦНС не детализируют, о каком именно населенном пункте идет речь. Там добавляют, что информация от украинского подполья помогла уничтожить сотни враждебных целей и продолжает приближать победу Украины.
"Еще раз подчеркиваем, партизанщина – это не только акции прямого действия по подрыву военной техники врага и ликвидации его личного состава. Информация о размещении и перемещении врага, корректировка ударов артиллерии, ненасильственное сопротивление – это то, что может делать каждый и таким образом приближать нашу победу", – подытожили в ЦНС.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.