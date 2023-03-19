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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителей Запорожской области без российских паспортов оккупанты чаще задерживают и проверяют – Генштаб ВСУ

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Украинцам с оккупированной территории россияне выдают свои паспорта по упрощенной процедуре
Украинцам с оккупированной территории россияне выдают свои паспорта по упрощенной процедуре
Фото: ЕРА (архив)

Жителей оккупированных районов Запорожской области российские захватчики принуждают получать российские паспорта. Об этом проинформировал 19 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства РФ. Так, в населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим, [...] активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, граждане, у которых нет российского паспорта, "вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nPr7nc6RpDPVWrBVedZzgfWaBAkFk1x1B7CXEKb5jL2awtcXPdLkX2W9PWJUGHnyl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона, а также оказывают давление на жителей оккупированной части области.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, паспорт, гражданство, Запорожская область, вторжение, украинцы, война России против Украины, документы, задержание, психология, население, проверки, российские оккупанты
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