Жителей Запорожской области без российских паспортов оккупанты чаще задерживают и проверяют – Генштаб ВСУ

Украинцам с оккупированной территории россияне выдают свои паспорта по упрощенной процедуре Фото: ЕРА (архив)

"Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства РФ. Так, в населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим, [...] активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, граждане, у которых нет российского паспорта, "вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием".

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После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона, а также оказывают давление на жителей оккупированной части области.