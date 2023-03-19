Жителей Запорожской области без российских паспортов оккупанты чаще задерживают и проверяют – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства РФ. Так, в населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим, [...] активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, граждане, у которых нет российского паспорта, "вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона, а также оказывают давление на жителей оккупированной части области.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.