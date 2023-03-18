Оккупанты объявили "учения" в Луганской области для обладателей паспортов "ЛНР" и РФ – Генштаб

По его данным, привлечь планируется всех мужчин призывногно возраста Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, которые получили паспорта незаконной "ЛНР" и РФ.

"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", – отмечают в Генштабе.

Также по данным ВСУ, в оккупированном Крыму между населенными пунктами Ишунь и Военка оккупанты приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе, говорится в сообщении.