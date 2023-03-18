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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты объявили "учения" в Луганской области для обладателей паспортов "ЛНР" и РФ – Генштаб

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Под видом учений РФ пытается скрыть тотальную мобилизацию ВСУ
Под видом учений РФ пытается скрыть тотальную мобилизацию – ВСУ
Фото: ЕРА

Оккупационный власти на захваченных Россией территориях Луганской области заявили о начале масштабных "военных учений". Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 18 марта сообщил в Facebook.

По его данным, привлечь планируется всех мужчин призывногно возраста Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, которые получили паспорта незаконной "ЛНР" и РФ.

"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", – отмечают в Генштабе.

Также по данным ВСУ, в оккупированном Крыму между населенными пунктами Ишунь и Военка оккупанты приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YMgjYUuUyjohSw7QtrjiAsbshvS9GWxzxCu6JP4yxWjsLzgPBHfNjDWddZfq1AcEl

Контекст:

О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.

16 марта уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты активизировали набор наемников из колоний в регионе. По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Теги: Крым, Луганская область, мобилизация, военные учения, Счастье, Старобельск, армия РФ, Нижнетеплое, Новопсков, война России против Украины, Новый Айдар, ЛНР, российские оккупанты
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