Оккупанты объявили "учения" в Луганской области для обладателей паспортов "ЛНР" и РФ – Генштаб

По его данным, привлечь планируется всех мужчин призывногно возраста Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, которые получили паспорта незаконной "ЛНР" и РФ.
"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", – отмечают в Генштабе.
Также по данным ВСУ, в оккупированном Крыму между населенными пунктами Ишунь и Военка оккупанты приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе, говорится в сообщении.
О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.
16 марта уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты активизировали набор наемников из колоний в регионе. По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.