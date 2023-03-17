"Мощный сухопутный и авиационный компонент". Россияне в Крыму готовятся к обороне – украинская разведка

Он отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки российских войск во временно оккупированном Крыму.

"Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент. Например, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Создана оборонительная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", - сказал Скибицкий.

Комментируя сооружение оккупантами траншей и окопов на крымских пляжах, он отметил, что россияне готовят оборонительные рубежи на "наиболее опасных направлениях, где может быть проведена морская десантная операция".