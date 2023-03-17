"Мощный сухопутный и авиационный компонент". Россияне в Крыму готовятся к обороне – украинская разведка

Он отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки российских войск во временно оккупированном Крыму.
"Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент. Например, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Создана оборонительная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", - сказал Скибицкий.
Комментируя сооружение оккупантами траншей и окопов на крымских пляжах, он отметил, что россияне готовят оборонительные рубежи на "наиболее опасных направлениях, где может быть проведена морская десантная операция".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Еще в ноябре 2022 года в украинской разведке отмечали, что российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированного Крыма – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.
В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что строительство россиянами фортификационных сооружений в Крыму означает, что "они уже проиграли эту войну".