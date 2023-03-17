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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мощный сухопутный и авиационный компонент". Россияне в Крыму готовятся к обороне – украинская разведка

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Россияне в Крыму готовят фортификационные сооружения, траншеи, окопы, отметил Скибицкий
Россияне в Крыму готовят фортификационные сооружения, траншеи, окопы, отметил Скибицкий
Фото: mediacenter.org.ua

Россияне создали на временно оккупированном Крымском полуострове оборонительную группировку и готовятся к защите, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Он отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки российских войск во временно оккупированном Крыму.

"Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент. Например, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Создана оборонительная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", - сказал Скибицкий.

Комментируя сооружение оккупантами траншей и окопов на крымских пляжах, он отметил, что россияне готовят оборонительные рубежи на "наиболее опасных направлениях, где может быть проведена морская десантная операция". 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Еще в ноябре 2022 года в украинской разведке отмечали, что российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированного Крыма – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что строительство россиянами фортификационных сооружений в Крыму означает, что "они уже проиграли эту войну"

Теги: Крым, разведка, оборона, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, российские военные, деоккупация, десант, контрнаступление
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