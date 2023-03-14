В оккупированных районах Херсонской области исчезли не менее 644 украинцев, часть вывезли в Крым – "КрымSOS"

В Крым и Россию оккупанты вывезли не менее 126 жителей Херсонской области, отметили правозащитники Фото: ЕРА

"По меньшей мере 644 человека стали жертвами насильственных исчезновений на Херсонщине за время полномасштабного вторжения. За время работы горячей линии "КрымSOS" по военнопленным и гражданским заложникам поступил 1251 запрос в отношении людей, которые находятся в плену россиян", – сказал он.

По данным главы "КрымSOS", "по меньшей мере 126 человек, которые были похищены с оккупированных территорий Украины, в настоящее время содержатся на территории временно оккупированной АР Крым или были вывезены в Россию".

Правозащитники подчеркнули, что в Херсонской области "оккупанты похищают конкретные категории лиц".

"В большинстве своем это люди, которые могут повлиять на мнение местных [жителей], бывшие или действующие военные и работники правоохранительных органов и спецслужб", – объяснили в "КрымSOS".