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ОБЩЕСТВО

В оккупированных районах Херсонской области исчезли не менее 644 украинцев, часть вывезли в Крым – "КрымSOS"

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В Крым и Россию оккупанты вывезли не менее 126 жителей Херсонской области, отметили правозащитники
В Крым и Россию оккупанты вывезли не менее 126 жителей Херсонской области, отметили правозащитники
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года на оккупированной территории Херсонской области были незаконно захвачены 644 местных жителя. Об этом 14 марта сообщил глава правления общественной организации "КрымSOS" Алексей Тильненко, информирует сайт правозащитников..

"По меньшей мере 644 человека стали жертвами насильственных исчезновений на Херсонщине за время полномасштабного вторжения. За время работы горячей линии "КрымSOS" по военнопленным и гражданским заложникам поступил 1251 запрос в отношении людей, которые находятся в плену россиян", – сказал он.

По данным главы "КрымSOS", "по меньшей мере 126 человек, которые были похищены с оккупированных территорий Украины, в настоящее время содержатся на территории временно оккупированной АР Крым или были вывезены в Россию".

Правозащитники подчеркнули, что в Херсонской области "оккупанты похищают конкретные категории лиц".

"В большинстве своем это люди, которые могут повлиять на мнение местных [жителей], бывшие или действующие военные и работники правоохранительных органов и спецслужб", – объяснили в "КрымSOS".

Контекст:

Армия РФ зашла на территорию Херсонской области 24 февраля 2022 года со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживали протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявляла, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

Осенью ВСУ освободили территории Херсонской области на правом берегу реки Днепр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, оккупация, Херсонская область, армия РФ, вторжение, украинцы, население, КрымSOS, исчезновение, российские оккупанты
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