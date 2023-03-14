В оккупированных районах Херсонской области исчезли не менее 644 украинцев, часть вывезли в Крым – "КрымSOS"

"По меньшей мере 644 человека стали жертвами насильственных исчезновений на Херсонщине за время полномасштабного вторжения. За время работы горячей линии "КрымSOS" по военнопленным и гражданским заложникам поступил 1251 запрос в отношении людей, которые находятся в плену россиян", – сказал он.
По данным главы "КрымSOS", "по меньшей мере 126 человек, которые были похищены с оккупированных территорий Украины, в настоящее время содержатся на территории временно оккупированной АР Крым или были вывезены в Россию".
Правозащитники подчеркнули, что в Херсонской области "оккупанты похищают конкретные категории лиц".
"В большинстве своем это люди, которые могут повлиять на мнение местных [жителей], бывшие или действующие военные и работники правоохранительных органов и спецслужб", – объяснили в "КрымSOS".
Армия РФ зашла на территорию Херсонской области 24 февраля 2022 года со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживали протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявляла, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
Осенью ВСУ освободили территории Херсонской области на правом берегу реки Днепр.