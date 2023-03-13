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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" прокомментировали подрыв украинскими партизанами железной дороги в Херсонской области

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Гуменюк считает успешный подрыв партизанами железной дороги в тылу оккупантов репетицией перед более масштабными операциями
Гуменюк считает успешный подрыв партизанами железной дороги в тылу оккупантов репетицией перед более масштабными операциями
Фото: armyinform.com.ua

Подрыв участка железнодорожного пути украинскими партизанами на временно оккупированной территории Херсонской области является "репетицией" перед более масштабной акцией. Такое мнение глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк выразила 13 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию, необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие", – сказала она.

Кроме того, своими действиями партизаны помогают силам обороны Украины держать под контролем логистику врага, добавила спикер..

Участники движения "Атеш" 12 марта сообщили, что за день до этого, 11 марта, партизаны "Атеш" успешно взорвали железнодорожное полотномежду населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области. В результате, как заявили партизаны, снабжение железнодорожным транспортом группировки российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях было прервано.

Это не первая известная акция движения "Атеш". 1 февраля партизаны сообщили о ликвидации двух офицеров Росгвардии во временно оккупированном Крыму, 10 февраля подорвали авто с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области, ликвидировав двоих россиян, 13 марта подорвали коллаборанта в Новой Каховке.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, партизаны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация
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