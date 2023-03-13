В ОК "Юг" прокомментировали подрыв украинскими партизанами железной дороги в Херсонской области

Гуменюк считает успешный подрыв партизанами железной дороги в тылу оккупантов репетицией перед более масштабными операциями Фото: armyinform.com.ua

"Для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию, необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие", – сказала она.

Кроме того, своими действиями партизаны помогают силам обороны Украины держать под контролем логистику врага, добавила спикер..

Участники движения "Атеш" 12 марта сообщили, что за день до этого, 11 марта, партизаны "Атеш" успешно взорвали железнодорожное полотно. между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области. В результате, как заявили партизаны, снабжение железнодорожным транспортом группировки российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях было прервано.

Это не первая известная акция движения "Атеш". 1 февраля партизаны сообщили о ликвидации двух офицеров Росгвардии во временно оккупированном Крыму, 10 февраля подорвали авто с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области, ликвидировав двоих россиян, 13 марта подорвали коллаборанта в Новой Каховке.