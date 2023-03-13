Украинские партизаны объявили о подрыве железнодорожных путей в Херсонской области

"С целью препятствования снабжения рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

В движении уточнили, что это произошло 11 марта. В результате снабжение железнодорожными путями армии оккупантов прекращено, отмечают партизаны.