Украинские партизаны объявили о подрыве железнодорожных путей в Херсонской области

"С целью препятствования снабжения рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.
В движении уточнили, что это произошло 11 марта. В результате снабжение железнодорожными путями армии оккупантов прекращено, отмечают партизаны.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.