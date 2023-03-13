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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские партизаны объявили о подрыве железнодорожных путей в Херсонской области

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Партизаны рассказали об успешной диверсии
Партизаны рассказали об успешной диверсии
Скриншот: Атеш / Telegram

В оккупированной части Херсонской области между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск участники партизанского движения "Атеш" взорвали железнодорожное полотно. Об этом сообщает канал движения в Telegram 12 марта.

"С целью препятствования снабжения рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

В движении уточнили, что это произошло 11 марта. В результате снабжение железнодорожными путями армии оккупантов прекращено, отмечают партизаны.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: взрыв, Херсонская область, железная дорога, партизаны, война России против Украины, российские оккупанты
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