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"Работы много, далее будет". Партизаны сообщили, что подорвали коллаборанта в оккупированной Новой Каховке

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Новая Каховка Херсонской области временно оккупирована российскими войсками
Новая Каховка Херсонской области временно оккупирована российскими войсками
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Партизанское движение "Атеш" (движение украинцев и крымских татар) проинформировало в Telegram 13 марта, что подорвало коллаборанта в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

"В 12.10 13 марта на проспекте Победы возле кафе "Смачна країна" агент "Атеш" подорвал заместителя главы так называемой Новокаховской военной администрации возле его машины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

"Ждем подтверждения об окончательной ликвидации, – говорится в сообщении. – В любом случае это станет напоминанием рашистам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле. Работы много, далее будет".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

В середине февраля 2023 года партизаны "Атеш" подорвали автомобиль с оккупантами в Новой Каховке.

12 марта партизаны "Атеш" подорвали железнодорожное полотно в оккупированной части Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Херсонская область, партизаны, автомобиль, кафе, Новая Каховка, коллаборационизм
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