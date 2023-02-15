Партизаны подорвали авто с оккупантами в Новой Каховке, двое погибших – Центр нацсопротивления

"Партизаны продолжают оказывать сопротивление оккупантам на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.
В ЦНС пояснили, что ответственность за ликвидацию оккупантов взяло на себя партизанское движение "Атеш", в Telegram-канале которого 14 февраля обнародовано сообщение о подрыве машины. Сам подрыв, как следует из заявления партизан, был организован 10 февраля.
"Возле отделения полиции был успешно взорван автомобиль с четырьмя преступниками: двое военнослужащих и двое сотрудников спецслужб. В результате диверсии двое пассажиров успешно ликвидированы, еще двое в тяжелом состоянии в госпитале", – отмечается в сообщении.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.