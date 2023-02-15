Партизаны подорвали авто с оккупантами в Новой Каховке, двое погибших – Центр нацсопротивления

В ЦНС заявили о двоих убитых и двоих раненых оккупантах в результате подрыва авто в Новой Каховке Скриншот: Атеш / Telegram (архив)

"Партизаны продолжают оказывать сопротивление оккупантам на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.

В ЦНС пояснили, что ответственность за ликвидацию оккупантов взяло на себя партизанское движение "Атеш", в Telegram-канале которого 14 февраля обнародовано сообщение о подрыве машины. Сам подрыв, как следует из заявления партизан, был организован 10 февраля.

"Возле отделения полиции был успешно взорван автомобиль с четырьмя преступниками: двое военнослужащих и двое сотрудников спецслужб. В результате диверсии двое пассажиров успешно ликвидированы, еще двое в тяжелом состоянии в госпитале", – отмечается в сообщении.







