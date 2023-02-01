Крымские партизаны ликвидировали офицеров Росгвардии, подорвав их машину – Центр нацсопротивления

В ЦНС заявили о ликвидации в Крыму оккупантов – офицеров Росгвардии Скриншот: Атеш / Telegram

"Сотрудники Росгвардии планировали провести хороший вечер и ехали из Севастополя в Симферополь, однако их планы разрушил взрыв. Оба оккупанта, которые имели офицерские звания, погибли", – сказано в сообщении.

В ЦНС пояснили, что ответственность за ликвидацию оккупантов взяло на себя партизанское движение "Атеш", в Telegram-канале которого 30 января обнародовано видео горящей машины, в которой, как утверждается, ехали и сгорели после подрыва начиненного самодельной взрывчаткой устройства офицеры Росгвардии.