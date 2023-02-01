Крымские партизаны ликвидировали офицеров Росгвардии, подорвав их машину – Центр нацсопротивления

"Сотрудники Росгвардии планировали провести хороший вечер и ехали из Севастополя в Симферополь, однако их планы разрушил взрыв. Оба оккупанта, которые имели офицерские звания, погибли", – сказано в сообщении.
В ЦНС пояснили, что ответственность за ликвидацию оккупантов взяло на себя партизанское движение "Атеш", в Telegram-канале которого 30 января обнародовано видео горящей машины, в которой, как утверждается, ехали и сгорели после подрыва начиненного самодельной взрывчаткой устройства офицеры Росгвардии.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.