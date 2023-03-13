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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ввели усиленный комендантский час из-за угрозы появления диверсантов в Херсоне – ОВА

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ВСУ и администрация Херсонской области усилили бдительность в связи с угрозой появления российских ДРГ в городе и области
ВСУ и администрация Херсонской области усилили бдительность в связи с угрозой появления российских ДРГ в городе и области
Фото: Міністерство оборони України / Facebook (иллюстративное)

В Херсонской области с 13 марта вводится усиленный режим комендантского часа – он будет удлиненный, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"С 13-го по 17 марта включительно комендантский час будет длиться с 17.00 до 6.30", – написал он.

В видеообращении глава ОВА добавил, что введение более жестких ограничений связано с угрозой деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) оккупантов в Херсоне. Цель – чтобы мирное население в случае подтверждения информации о появлении ДРГ не пострадало в ходе контртеррористических действий.

"Поэтому всех, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области", – подчеркнул Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, комендантский час, диверсанты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, население, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация, Александр Прокудин
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