В Херсонской области ввели усиленный комендантский час из-за угрозы появления диверсантов в Херсоне – ОВА

ВСУ и администрация Херсонской области усилили бдительность в связи с угрозой появления российских ДРГ в городе и области Фото: Міністерство оборони України / Facebook (иллюстративное)

"С 13-го по 17 марта включительно комендантский час будет длиться с 17.00 до 6.30", – написал он.

В видеообращении глава ОВА добавил, что введение более жестких ограничений связано с угрозой деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) оккупантов в Херсоне. Цель – чтобы мирное население в случае подтверждения информации о появлении ДРГ не пострадало в ходе контртеррористических действий.

"Поэтому всех, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области", – подчеркнул Прокудин.