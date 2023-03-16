Данилов: Никаких компромиссов с террористами быть не может, Крым и Донбасс будут освобождены

По его словам, "нас пугали очень долго, но мы очень мощно готовились".
"С октября 2021 года некоторые мировые издания распространяли информацию о нашей неспособности сопротивляться России. Мол, собралась огромная и непобедимая "вторая армия мира", и у нас будут большие хлопоты, если они на нас пойдут", – рассказал Данилов.
По его славам, год войны сильно изменил все планы. Но намерение полностью восстановить границы в Украине остаются неизменными.
"Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены нашей стране. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО.
Отвечая на вопрос о весеннем контрнаступлении, он сказал, что подготовка идет, но сроки называть нецелесообразно. Решения о начале будет принимать Ставка верховного главнокомандующего, а там прислушиваются к предложениям Вооруженных сил Украины.
"Не надо торопиться. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – по нашему! По плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает", – добавил политик.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые напряженные бои идут сейчас на Донбассе.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.