Данилов: Никаких компромиссов с террористами быть не может, Крым и Донбасс будут освобождены

По его словам, "нас пугали очень долго, но мы очень мощно готовились".

"С октября 2021 года некоторые мировые издания распространяли информацию о нашей неспособности сопротивляться России. Мол, собралась огромная и непобедимая "вторая армия мира", и у нас будут большие хлопоты, если они на нас пойдут", – рассказал Данилов.

По его славам, год войны сильно изменил все планы. Но намерение полностью восстановить границы в Украине остаются неизменными.

"Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены нашей стране. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о весеннем контрнаступлении, он сказал, что подготовка идет, но сроки называть нецелесообразно. Решения о начале будет принимать Ставка верховного главнокомандующего, а там прислушиваются к предложениям Вооруженных сил Украины.

"Не надо торопиться. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – по нашему! По плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает", – добавил политик.