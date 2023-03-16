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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Никаких компромиссов с террористами быть не может, Крым и Донбасс будут освобождены

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Секретарь СНБО рассказал о подготовке контрнаступления
Секретарь СНБО рассказал о подготовке контрнаступления
Фото: Олексій Данілов / Facebook

То, что Украина второй год успешно обороняется от российского вторжения – убедительный ответ всем, кто верил в армию Украины и ее власть. Об том секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 15 марта заявил в интервью "24 каналу".

По его словам, "нас пугали очень долго, но мы очень мощно готовились".

"С октября 2021 года некоторые мировые издания распространяли информацию о нашей неспособности сопротивляться России. Мол, собралась огромная и непобедимая "вторая армия мира", и у нас будут большие хлопоты, если они на нас пойдут", – рассказал Данилов.

По его славам, год войны сильно изменил все планы. Но намерение полностью восстановить границы в Украине остаются неизменными. 

"Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены нашей стране. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о весеннем контрнаступлении, он сказал, что подготовка идет, но сроки называть нецелесообразно. Решения о начале будет принимать Ставка верховного главнокомандующего, а там прислушиваются к предложениям Вооруженных сил Украины.

"Не надо торопиться. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – по нашему! По плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает", – добавил политик.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые напряженные бои идут сейчас на Донбассе.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Крым, СНБО, Донбасс, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, границы, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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