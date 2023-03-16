Россия принудительно мобилизует заключенных на оккупированной части Луганской области – Гайдай

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, сообщил уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Все, что касается колоний на территории оккупированной Луганской области, – то речь идет не об агитации, а о принуждении", – рассказал Гайдай.

Он отметил, что у заключенных "нет выбора" – "там просто приезжают и забирают по зонам".

"Уже если гражданских людей ловят по улицам и отправляют на фронт… Никто с ними не церемонится, уже нет какой-то завуалированной пропаганды, все это закончилось… Туда нужно пушечное мясо, и все туда отправляются", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.