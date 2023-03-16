Россия принудительно мобилизует заключенных на оккупированной части Луганской области – Гайдай

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, сообщил уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Все, что касается колоний на территории оккупированной Луганской области, – то речь идет не об агитации, а о принуждении", – рассказал Гайдай.
Он отметил, что у заключенных "нет выбора" – "там просто приезжают и забирают по зонам".
"Уже если гражданских людей ловят по улицам и отправляют на фронт… Никто с ними не церемонится, уже нет какой-то завуалированной пропаганды, все это закончилось… Туда нужно пушечное мясо, и все туда отправляются", – подчеркнул Гайдай.
По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
О том, что ЧВК "Вагнер" договорилась с главарями боевиков в ОРДЛО о вербовке заключенных из мест лишения свободы, оказавшихся на временно оккупированных территориях, 6 декабря прошлого года сообщил сайт Центра национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами специальных операций ВСУ.
25 января 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты вербуют в ЧВК "Вагнер" заключенных украинцев, которых до этого принудительно вывезли в РФ.
По данным ЦНС на 27 января, россияне вывезли в Крым 3,5 тыс. заключенных из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Их пытаются завербовать в ЧВК "Вагнер", указали в Центре национального сопротивления.