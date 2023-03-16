ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия принудительно мобилизует заключенных на оккупированной части Луганской области – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У заключенных "нет выбора", отметил Гайдай
У заключенных "нет выбора", отметил Гайдай
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты принудительно мобилизуют на войну против Украины заключенных на временно захваченных территориях Луганской области.

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, сообщил уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Все, что касается колоний на территории оккупированной Луганской области, – то речь идет не об агитации, а о принуждении", – рассказал Гайдай.

Он отметил, что у заключенных "нет выбора" – "там просто приезжают и забирают по зонам".

"Уже если гражданских людей ловят по улицам и отправляют на фронт… Никто с ними не церемонится, уже нет какой-то завуалированной пропаганды, все это закончилось… Туда нужно пушечное мясо, и все туда отправляются", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Контекст:

О том, что ЧВК "Вагнер" договорилась с главарями боевиков в ОРДЛО о вербовке заключенных из мест лишения свободы, оказавшихся на временно оккупированных территориях, 6 декабря прошлого года сообщил сайт Центра национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами специальных операций ВСУ. 

25 января 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты вербуют в ЧВК "Вагнер" заключенных украинцев, которых до этого принудительно вывезли в РФ.

По данным ЦНС на 27 января, россияне вывезли в Крым 3,5 тыс. заключенных из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Их пытаются завербовать в ЧВК "Вагнер", указали в Центре национального сопротивления.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, заключенные, мобилизация, Сергей Гайдай, украинцы, война России против Украины, интервью, колония, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась лежа в ванне
35-летняя plus size модель Грэм снялась лежа в ванне
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
Галина ГРИШИНА
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Галина ГРИШИНА
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
Галина ГРИШИНА
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
Галина ГРИШИНА
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
Галина ГРИШИНА
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
Галина ГРИШИНА
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (64285)
2
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (57305)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (53682)
4
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (53113)
5
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (39993)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (21188)
7
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (20880)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (17671)
 
 
 
 