Авдеевка может стать вторым Бахмутом – Дмитрашковский

"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом [Донецкой области] – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении. Враг там использует уже последние резервы, которые имеет, и несет большие потери", – подчеркнул Дмитрашковский.
По его словам, за последние сутки российские войска на этом направлении потеряли примерно три роты личного состава. Штурмы Авдеевки оккупантами спикер оценил как "однотипные и предсказуемые" – враг, по его словам, атакует позиции ВСУ "из одной и той же посадки".
Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 20 марта сообщило, что в последние три недели российские оккупанты постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.
Украинские силы, по оценке британского оборонного ведомства, продолжают организованную оборону, но их линии снабжения подвергаются все большей угрозе в результате российской операции. В британской разведке отметили тактическое сходство ситуации под Авдеевкой и Бахмутом.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц. Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Российским оккупантам "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта Дмитрашковский.