Авдеевка может стать вторым Бахмутом – Дмитрашковский

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, однако "у них не все хорошо" и большие потери, отметили в ВСУ Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом [Донецкой области] – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении. Враг там использует уже последние резервы, которые имеет, и несет большие потери", – подчеркнул Дмитрашковский.

По его словам, за последние сутки российские войска на этом направлении потеряли примерно три роты личного состава. Штурмы Авдеевки оккупантами спикер оценил как "однотипные и предсказуемые" – враг, по его словам, атакует позиции ВСУ "из одной и той же посадки".

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 20 марта сообщило, что в последние три недели российские оккупанты постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.

Украинские силы, по оценке британского оборонного ведомства, продолжают организованную оборону, но их линии снабжения подвергаются все большей угрозе в результате российской операции. В британской разведке отметили тактическое сходство ситуации под Авдеевкой и Бахмутом.