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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские силы постепенно продвигаются вокруг Авдеевки. Тактически ситуация аналогична обороне Бахмута – британская разведка

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В Авдеевке, как и в Бахмуте, российские оккупанты пытаются окружить обороняющиеся силы ВСУ, обходя город с флангов
В Авдеевке, как и в Бахмуте, российские оккупанты пытаются окружить обороняющиеся силы ВСУ, обходя город с флангов
Фото: Міністерство оборони України / Instagram (архив)

В последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг удерживаемого Украиной города Авдеевка Донецкой области, расположенного к северу от временно оккупированного Донецка. Об этом министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило 20 марта в Twitter.

Как отмечается в сводке, Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года, город в настоящее время в значительной степени разрушен.

По данным британской разведки, с российской стороны в операции преимущественно задействован так называемый 1-й армейский корпус "ДНР", в составе которого много местных жителей, хорошо знающих местность.

По оценке британского военного ведомства, "растянутый" комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией, которую особенно удобно оборонять по мере развития боевых действий в районе города.

"Тактически ситуация аналогична ситуации в более крупном городе Бахмут, расположенном севернее. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад все больше подвергаются угрозе в результате российской операции по окружению [Авдеевки]", – резюмируют в минобороны Великобритании.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц. Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Российским оккупантам "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский.

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