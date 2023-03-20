Российские силы постепенно продвигаются вокруг Авдеевки. Тактически ситуация аналогична обороне Бахмута – британская разведка

Как отмечается в сводке, Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года, город в настоящее время в значительной степени разрушен.
По данным британской разведки, с российской стороны в операции преимущественно задействован так называемый 1-й армейский корпус "ДНР", в составе которого много местных жителей, хорошо знающих местность.
(2/4) The Russian operation has largely been carried out by the 1st Army Corps of the Donetsk People’s Republic; local personnel who will know the terrain well. Avdiivka has been on the front line of the Donbas conflict since 2014; the city is now largely destroyed.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 20, 2023
По оценке британского военного ведомства, "растянутый" комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией, которую особенно удобно оборонять по мере развития боевых действий в районе города.
"Тактически ситуация аналогична ситуации в более крупном городе Бахмут, расположенном севернее. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад все больше подвергаются угрозе в результате российской операции по окружению [Авдеевки]", – резюмируют в минобороны Великобритании.
(4/4) Tactically, the situation is similar to that in the larger town of Bakhmut, further north. Ukrainian forces continue organised defence, but their supply lines to the west are increasingly threatened by the Russian envelopment operation.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 20, 2023
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц. Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Российским оккупантам "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский.