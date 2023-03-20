Российские силы постепенно продвигаются вокруг Авдеевки. Тактически ситуация аналогична обороне Бахмута – британская разведка

В Авдеевке, как и в Бахмуте, российские оккупанты пытаются окружить обороняющиеся силы ВСУ, обходя город с флангов Фото: Міністерство оборони України / Instagram (архив)

Как отмечается в сводке, Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года, город в настоящее время в значительной степени разрушен.

По данным британской разведки, с российской стороны в операции преимущественно задействован так называемый 1-й армейский корпус "ДНР", в составе которого много местных жителей, хорошо знающих местность.

(2/4) The Russian operation has largely been carried out by the 1st Army Corps of the Donetsk People’s Republic; local personnel who will know the terrain well. Avdiivka has been on the front line of the Donbas conflict since 2014; the city is now largely destroyed. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 20, 2023

По оценке британского военного ведомства, "растянутый" комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией, которую особенно удобно оборонять по мере развития боевых действий в районе города.

"Тактически ситуация аналогична ситуации в более крупном городе Бахмут, расположенном севернее. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад все больше подвергаются угрозе в результате российской операции по окружению [Авдеевки]", – резюмируют в минобороны Великобритании.

(4/4) Tactically, the situation is similar to that in the larger town of Bakhmut, further north. Ukrainian forces continue organised defence, but their supply lines to the west are increasingly threatened by the Russian envelopment operation. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 20, 2023