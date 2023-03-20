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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки уничтожили 700 оккупантов, пять танков и 16 боевых машин – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбивают атаки россиян и уничтожают их технику
Украинские военные отбивают атаки россиян и уничтожают их технику
Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили около 165 610 российских оккупантов. Об этом 20 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 700 захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 3537 (+5);
  • боевые бронированные машины – 6869 (+16);
  • артиллерийские системы – 2577 (+9);
  • РСЗО – 507;
  • средства ПВО – 270 (+2);
  • самолеты – 305;
  • вертолеты – 290;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1);
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5416 (+8);
  • специальная техника – 265 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021xGcoFacqz68YqvJKQTBkTTZu4HK4B6WFyNnnHVxLYKQr6joL6ii7tNaMSmetNJyl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Их эпицентром в Генштабе ВСУ называют Бахмут.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, бронетехника, война России против Украины, потери армии России
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