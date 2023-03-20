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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки силы обороны отбили 69 атак противника, эпицентром боев остается Бахмут – Генштаб ВСУ

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В Генштабе рассказали об оперативной ситуации на фронте
В Генштабе рассказали об оперативной ситуации на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском, а также купянском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 марта.

"За прошедшие сутки наши отбили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут", – сказано в сообщении. 

На бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях россияне пытались наступать в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки. 

На купянском и лиманском направлениях оккупанты наступали в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка, но также безуспешно, отметили в Генштабе. 

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется. 

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ",  –  говорится в сводке. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц. 

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Теги: Беларусь, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Водяное, война России против Украины, Бахмут, Кременная, Белогоровка
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