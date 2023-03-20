За сутки силы обороны отбили 69 атак противника, эпицентром боев остается Бахмут – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали об оперативной ситуации на фронте Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За прошедшие сутки наши отбили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут", – сказано в сообщении.

На бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях россияне пытались наступать в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки.



На купянском и лиманском направлениях оккупанты наступали в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка, но также безуспешно, отметили в Генштабе.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ", – говорится в сводке.