За сутки силы обороны отбили 69 атак противника, эпицентром боев остается Бахмут – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки наши отбили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут", – сказано в сообщении.
На бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка.
На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях россияне пытались наступать в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки.
На купянском и лиманском направлениях оккупанты наступали в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка, но также безуспешно, отметили в Генштабе.
На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ", – говорится в сводке.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.