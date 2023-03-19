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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовится 24 марта отправить в Украину подкрепление – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты, которых готовят к войне против Украины, пытаются избежать отправки в район ведения боевых действий
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты, которых готовят к войне против Украины, пытаются избежать отправки в район ведения боевых действий
Фото: ЕРА

Россия готовится отправить подкрепление для своих оккупационных войск на востоке Украины. Об этом 19 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного военного округа проводится боевое слаживание подразделения "Шторм", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, это подразделение готовят к отправке в Украину 24 марта.

"В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных с лечения и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rSsCgHkAPqRixo3xVknEaeYEh4vRoFE2HwDTP5jrTCZM27hKTSxyrnDYVTVEa83xl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.

1 марта американское издание заявило, что Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву.

Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, Угледар
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