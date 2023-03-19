ВСУ за сутки отбили 83 атаки оккупантов и поразили 17 районов скопления сил противника – Генштаб

Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели оккупанты продолжают наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.
Эпицентром боевых действий остается Бахмут Донецкой области, подчеркнули в Генштабе.
За минувшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.
Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины длятся уже несколько недель.