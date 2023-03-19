ВСУ за сутки отбили 83 атаки оккупантов и поразили 17 районов скопления сил противника – Генштаб

Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели оккупанты продолжают наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

Эпицентром боевых действий остается Бахмут Донецкой области, подчеркнули в Генштабе.

За минувшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.