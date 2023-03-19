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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 11 ракетных и 16 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, за сутки было зафиксировано 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, за сутки было зафиксировано 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 11 ракетных и 16 авиационных ударов. Об этом 19 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В прошедшие сутки РФ продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны", – говорится в сообщении.

Четыре ракетных удара противника пришлись по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Помимо этого, зафиксировано 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов.

"Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rSsCgHkAPqRixo3xVknEaeYEh4vRoFE2HwDTP5jrTCZM27hKTSxyrnDYVTVEa83xl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура
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