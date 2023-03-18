Херсон за сутки обстреляли трижды, по области выпустили 237 снарядов, трое раненых – ОВА

Российские оккупанты выпустили по области 237 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", добавил глава ОВА.

"Город Херсон враг обстрелял три раза. Семь снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. К сожалению, три человека получили ранения", – заявил он..

Прокудин рассказал, что с деоккупированной территории области эвакуировано за последние сутки 56 человек.