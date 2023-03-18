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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсон за сутки обстреляли трижды, по области выпустили 237 снарядов, трое раненых – ОВА

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Российские войска вновь обстреляли Херсонскую область
Российские войска вновь обстреляли Херсонскую область
Фото: ДСНС України / Telegram (иллюстративное)

За последние сутки армия России совершила 50 обстрелов Херсона и области. Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин 18 марта сообщил в Telegram.

Российские оккупанты выпустили по области 237 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", добавил глава ОВА.

"Город Херсон враг обстрелял три раза. Семь снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. К сожалению, три человека получили ранения", – заявил он..

Прокудин рассказал, что с деоккупированной территории области эвакуировано за последние сутки 56 человек.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, раненые, Херсонская ОГА, армия РФ, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, Александр Прокудин
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