В Херсонской области мужчина подорвался на мине, врачи борются за его жизнь – ОВА

"В селе Малая Сейдеминуха Калиновской общины 57-летний мужчина собирал дрова, как вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва потерпевший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени", – говорится в сообщении.
Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. В ОВА отметили, что врачи борются за его жизнь.
В администрации призвали местных жителей не посещать поля и лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.