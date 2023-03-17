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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области мужчина подорвался на мине, врачи борются за его жизнь – ОВА

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Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля
Фото: EPA (архив)

В Херсонской области мирный житель подорвался на мине. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"В селе Малая Сейдеминуха Калиновской общины 57-летний мужчина собирал дрова, как вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва потерпевший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени", – говорится в сообщении.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. В ОВА отметили, что врачи борются за его жизнь.

В администрации призвали местных жителей не посещать поля и лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы.

Контекст:

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Херсонская ОГА, война России против Украины, мины
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