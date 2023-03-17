В Херсонской области мужчина подорвался на мине, врачи борются за его жизнь – ОВА

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля Фото: EPA (архив)

"В селе Малая Сейдеминуха Калиновской общины 57-летний мужчина собирал дрова, как вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва потерпевший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени", – говорится в сообщении.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. В ОВА отметили, что врачи борются за его жизнь.

В администрации призвали местных жителей не посещать поля и лесополосы и другие места, которые еще не обследовали саперы.