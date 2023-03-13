Четверо пиротехников ГСЧС и гражданский подорвались на минах в Херсонской области, местный житель погиб на месте – ОВА

Травмированных спасателей госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в Херсонской ОВА Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Об этом 13 марта сообщается в Facebook Херсонской областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Четверо пиротехников ГСЧС и гражданский подорвались на российской взрывчатке в селе Посад-Покровское, – говорится в сообщении. – Специалисты-взрывотехники прибыли в Херсонскую область из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминировальных работ взорвался боеприпас. В этот же день на противотанковой мине подорвался в поле местный житель – он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте".

Как указали в ОВА, травмированных спасателей госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.