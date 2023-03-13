Четверо пиротехников ГСЧС и гражданский подорвались на минах в Херсонской области, местный житель погиб на месте – ОВА

Об этом 13 марта сообщается в Facebook Херсонской областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Четверо пиротехников ГСЧС и гражданский подорвались на российской взрывчатке в селе Посад-Покровское, – говорится в сообщении. – Специалисты-взрывотехники прибыли в Херсонскую область из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминировальных работ взорвался боеприпас. В этот же день на противотанковой мине подорвался в поле местный житель – он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте".
Как указали в ОВА, травмированных спасателей госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.
Российские войска вторглись на территорию Херсонской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
На разминирование Украины, около 30% территории которой загрязнено взрывоопасными предметами, нужно около 10 лет, однако сроки могут быть больше, указали в ГСЧС 7 марта. Наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего, добавили в госслужбе.