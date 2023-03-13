Зеленский: Более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть – земля аграриев

Наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, отмечали в ГСЧС Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день более 170 тыс. км² территории Украины "остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов".

"Существенная часть этой территории – это земля наших аграриев, обрабатываемая земля. Сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование, увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами, – рассказал Зеленский. – И обсудили, как поддержать наших аграриев. Началась вторая посевная за время полномасштабной войны. В прошлом году героические усилия наших фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство – глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. И я благодарю всех, кто внес свой вклад в это. Соответствующие шаги в поддержку отрасли прорабатывается правительством".