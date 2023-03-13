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Зеленский: Более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть – земля аграриев

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Наиболее загрязненные в Украине Харьковская и Херсонская области, отмечали в ГСЧС
Наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, отмечали в ГСЧС
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (иллюстративное)

В ходе координационного совещания 13 марта при участии глав правительства и Рады, представителей МИД и Офиса президента был обсужден вопрос гуманитарного разминирования территории Украины.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день более 170 тыс. км² территории Украины "остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов".

"Существенная часть этой территории – это земля наших аграриев, обрабатываемая земля. Сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование, увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами, – рассказал Зеленский. – И обсудили, как поддержать наших аграриев. Началась вторая посевная за время полномасштабной войны. В прошлом году героические усилия наших фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство – глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. И я благодарю всех, кто внес свой вклад в это. Соответствующие шаги в поддержку отрасли прорабатывается правительством".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/215277977692806/

Контекст:

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

На разминирование Украины, около 30% территории которой загрязнено взрывоопасными предметами, нужно около 10 лет, однако сроки могут быть больше, указали в ГСЧС 7 марта. Наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего, добавили в госслужбе.

Теги: Украина, сельское хозяйство, правительство, боеприпасы, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, разминирование, безопасность, фермеры, мины, обращение
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