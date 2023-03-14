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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве – глава ОВА

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В Харьковской области по-прежнему высокая опасность найти оставленную российскими оккупантами мину, предупредили в ОВА
В Харьковской области по-прежнему высокая опасность найти оставленную российскими оккупантами мину, предупредили в ОВА
Фото: kmda.gov.ua

Минная опасность в Харьковской области остается высокой. Об этом предупредил в Telegram 14 марта глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 11.30 в селе Волчий Яр Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 53-летний мужчина. Госпитализирован с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести", – проинформировал Синегубов.

Глава ОВА призвал всех быть максимально осторожными и воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, обочин дорог и т.д., так как эти территории могут быть заминированы.

Контекст:

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Теги: Россия, Украина, Харьков, взрыв, оккупация, Харьковская область, боеприпасы, Харьковская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, мины, ранение, Олег Синегубов, российские оккупанты, деоккупация
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