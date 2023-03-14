В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве – глава ОВА

В Харьковской области по-прежнему высокая опасность найти оставленную российскими оккупантами мину, предупредили в ОВА Фото: kmda.gov.ua

"Сегодня около 11.30 в селе Волчий Яр Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 53-летний мужчина. Госпитализирован с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести", – проинформировал Синегубов.

Глава ОВА призвал всех быть максимально осторожными и воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, обочин дорог и т.д., так как эти территории могут быть заминированы.