Житель Харьковской области подорвался на мине "Лепесток", его госпитализировали – ГСЧС

"В результате он получил минно-взрывную травму правой стопы. Пострадавший находится в больнице", – говорится в сообщении.

Спасатели вновь призвали жителей области быть максимально осторожными. Они опубликовали изображение мины "Лепесток" и напомнили, что к таким минам нельзя подходить и трогать их.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.