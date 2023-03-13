ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Харьковской области подорвался на мине "Лепесток", его госпитализировали – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасатели напомнили об опасности маленьких мин "Лепесток"
Спасатели напомнили об опасности маленьких мин "Лепесток"
Скриншот: Головне управління ДСНС України / Telegram (иллюстративное)

В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области 40-летний мужчина получил травму, наступив на противопехотную мину "Лепесток". Об этом сообщило управление ГСЧС в Харьковской области.

"В результате он получил минно-взрывную травму правой стопы. Пострадавший находится в больнице",  говорится в сообщении. 

Спасатели вновь призвали жителей области быть максимально осторожными. Они опубликовали изображение мины "Лепесток" и напомнили, что к таким минам нельзя подходить и трогать их. 

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid02ZD3Z4DfkJAGEiGMacrtTg2TE6meDxXi9U81si178cbEMVBfMFEG9Ekm8pEDG2kmhl

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, раненые, война России против Украины, мины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака G
Алеся БАЦМАН
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Галина ГРИШИНА
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
Галина ГРИШИНА
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (56837)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (27633)
3
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (22359)
4
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (19631)
5
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (19587)
6
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (18262)
7
Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео (10166)
8
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9928)
 
 
 
 