В Запорожской области двое детей играли с гранатой. В результате взрыва они получили ранения

Один из пострадавших госпитализирован Фото: Поліція Запорізької області / Facebook

Инцидент произошел в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района. Телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения. Полиция сообщила, что обоих доставили в больницу, после осмотра младшего ребенка врачи отпустили домой, а старшего – госпитализировали.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты, говорится в сообщении. Полицейские установили, что дети нашли боеприпас на улице и принесли его в дом.

"Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это – рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3", – заявили в полиции и призвали население прифронтовых районов быть бдительными в условиях минной опасности.