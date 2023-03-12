ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области двое детей играли с гранатой. В результате взрыва они получили ранения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Один из пострадавших госпитализирован
Один из пострадавших госпитализирован
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook

Двое детей ранены в Запорожской области вследствие игры с противотанковой гранатой. Об том 11 марта полиция области сообщила в Facebook.

Инцидент произошел в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района. Телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения. Полиция сообщила, что обоих доставили в больницу, после осмотра младшего ребенка врачи отпустили домой, а старшего – госпитализировали.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты, говорится в сообщении. Полицейские установили, что дети нашли боеприпас на улице и принесли его в дом.

"Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это – рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3", – заявили в полиции и призвали население прифронтовых районов быть бдительными в условиях минной опасности.

https://www.facebook.com/vkgunpzp/posts/pfbid0amgxpRMkSCm2kD661yHDGbUpnCeV99qcvPCSzcv2uWSuyeYg6mCCmuTGxddhXBGul

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: взрыв, полиция, Запорожская область, раненые, дети, война России против Украины, мины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" G
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (63821)
2
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (52214)
3
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций (38507)
4
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (33873)
5
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (29402)
6
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (21995)
7
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (19243)
8
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (17355)
 
 
 
 