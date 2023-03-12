В Запорожской области двое детей играли с гранатой. В результате взрыва они получили ранения

Инцидент произошел в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района. Телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения. Полиция сообщила, что обоих доставили в больницу, после осмотра младшего ребенка врачи отпустили домой, а старшего – госпитализировали.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты, говорится в сообщении. Полицейские установили, что дети нашли боеприпас на улице и принесли его в дом.
"Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это – рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3", – заявили в полиции и призвали население прифронтовых районов быть бдительными в условиях минной опасности.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.