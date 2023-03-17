Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 413 снарядов, есть пострадавший – ОВА

Войка РФ применяли минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки, беспилотники, СПГ и ПТРК, выпустили 413 снарядов.

"Жилые кварталы Херсона армия России обстреляла 13 раз. Вражеские снаряды попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома", – сообщили в ОВА.

В результате российских обстрелов 17 марта один житель области был ранен.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.