Оккупанты в Херсонской области крадут вещи у гражданских и пытаются обменять их на алкоголь – Маляр

Маляр рассказала о воровстве со стороны российских оккупантов Фото: Ганна Маляр / Twitter

"Российские оккупанты продолжают массово воровать имущество из государственных учреждений, предприятий и жилья гражданского населения на временно оккупированной территории Украины. Так, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий оккупанты проводили обыски домов местных жителей, в том числе временно покинутых владельцами", – написала она.

По ее словам, после этого российские военнослужащие пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам "рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, посудой, ноутбуками и смартфонами".

"Наиболее габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и другое – оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы", – добавила Маляр.