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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсонской области крадут вещи у гражданских и пытаются обменять их на алкоголь – Маляр

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Маляр рассказала о воровстве со стороны российских оккупантов
Маляр рассказала о воровстве со стороны российских оккупантов
Фото: Ганна Маляр / Twitter

Оккупанты массово воруют имущество на временно оккупированной территории. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 16 марта в Telegram.

"Российские оккупанты продолжают массово воровать имущество из государственных учреждений, предприятий и жилья гражданского населения на временно оккупированной территории Украины. Так, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий оккупанты проводили обыски домов местных жителей, в том числе временно покинутых владельцами", – написала она.

По ее словам, после этого российские военнослужащие пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам "рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, посудой, ноутбуками и смартфонами".

"Наиболее габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и другое – оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы", – добавила Маляр.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. Часть региона остается под российской оккупацией.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, кража, Министерство обороны Украины, Анна Маляр, война России против Украины
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