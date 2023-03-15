В Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия после эффективных ударов ВСУ – Генштаб

"Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданским населением на временно захваченной территории Херсонской области. После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточение противника и, как следствие, больших потерь, захватчики усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей", а 14 марта колонной отправились "в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом".

"В другом населенном пункте Херсонской области противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)