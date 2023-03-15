В Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия после эффективных ударов ВСУ – Генштаб

"Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданским населением на временно захваченной территории Херсонской области. После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточение противника и, как следствие, больших потерь, захватчики усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что "оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей", а 14 марта колонной отправились "в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом".
"В другом населенном пункте Херсонской области противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Армия РФ зашла на территорию Херсонской области сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, со стороны временно оккупированного Крыма.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявляла, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
Осенью ВСУ освободили территорию Херсонской области на правом берегу реки Днепр.