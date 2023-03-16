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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области более 400 снарядов, ранены три человека – ОВА

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Жилые кварталы Херсона армия РФ обстреляла пять раз
Жилые кварталы Херсона армия РФ обстреляла пять раз
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки 88 раз атаковали населенные пункты Херсонской области. Об этом 16 марта в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Противник выпустил 413 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников и БМП.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ обстреляла пять раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии ранения получили три мирных жителя Херсонской области.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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