Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области более 400 снарядов, ранены три человека – ОВА

Противник выпустил 413 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников и БМП.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ обстреляла пять раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии ранения получили три мирных жителя Херсонской области.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.